New Value lanciert Aktienbezugsfazilität im Umfang von 200 Mio Fr.

Die GEM-Fazilität könne in verschiedenen Tranchen abgerufen werden, heisst es weiter. Der Betrag dazu liege jeweils in einer Bandbreite, die vom Handelsvolumen und dem Kurs der an der SIX Swiss Exchange gehandelten New Value-Aktien abhänge.

New Value könne den Zeitpunkt und den Maximalbetrag einer abzurufenden Tranche selbst bestimmen und müsse bis am Ende nicht den gesamten zugesagten Betrag beanspruchen, so die Mitteilung. Der abgerufene Betrag basiere jeweils auf 90 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses und des durchschnittlichen Handelsvolumens der New-Value-Aktien der letzten 15 Handelstage.

Neue Ära mit neuem Namen

Erstmals könne New Value nun die Fazilität mit der Kotierung zusätzlicher Aktien an der SIX im Umfang von bis zu 25 Millionen Franken in Anspruch nehmen. Zusätzlich wurden GEM Optionen zum Kauf von New Value-Aktien eingeräumt. Mit dem Geld will das Unternehmen laut Verwaltungsratspräsident das Geschäft weiterentwickeln und unter dem neuen Firmennamen Talenthouse AG in eine neue Ära starten.

Weiter gab das Unternehmen bekannt, dass man im Fall Talenthouse einen aussergerichtlichen Vergleich unterzeichnet habe. New Value hätte in diesem Fall für Zahlungsverpflichtungen des Grossaktionärs Talenthouse aus Wien über 15,5 Millionen US-Dollar geradestehen müssen. Dies forderten Heracles PTC Limited und Rothesay Limited. Mit dem am 4. März abgeschlossenen Vergleich werde auch New Value von jeglichen Verpflichtungen aus dieser Garantie befreit.

