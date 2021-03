New Value plant Kapitalerhöhung von bis zu 50 Millionen Franken

Das Beteiligungsunternehmen New Value plant eine Kapitalerhöhung von bis zu 50 Millionen Franken und will einen neuen Verwaltungsratspräsidenten wählen. Die Aktionäre sollen am 16. April an einer ausserordentlichen Generalversammlung darüber abstimmen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.