New Value stösst Beteiligung an Bogar AG ab

Die Beteiligungsgesellschaft New Value verkauft ihre Beteiligung an der Walliseller Firma Bogar. Grund dafür sei die Änderung des Investitionsfokus von New Value auf Beteiligungen an privaten Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitagabend in einem Communiqué mit.