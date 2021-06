New Value will Portfoliofirma TLNT ganz übernehmen

Die Beteiligungsgesellschaft New Value will ihren Anteil an der Luxemburger TLNT Holdings SA ausbauen und die Firma ganz übernehmen. Dazu seien für die restlichen 49,46 Prozent Serie-A-Aktien von TLNT und 97,78 Prozent der Serie-B-Titel eine Kaufvereinbarung unterzeichnet worden, teilte New Value am Dienstagabend mit.