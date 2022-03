New Value wird ab 29. März als Talenthouse AG (THAG) operieren

Der Name New Value wird bald von der Schweizer Börse verschwinden. Ab dem 29. März 2022 werde die frühere Beteiligungsgesellschaft als Talenthouse AG unter dem Kürzel THAG operieren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Talenthouse habe dazu die Kotierung und die Zulassung zum Handel von 418'337'210 Aktien an der SIX Swiss Exchange beantragt.