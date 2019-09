Die New Venturetec AG in Liquidation hat bei der Schweizer Börse SIX um die Dekotierung der Aktien ersucht. Der letzte Handelstag soll demnach am 31. Oktober sein, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es sei indes der Börse überlassen, einen allfälligen anderen Termin für die Dekotierung festzusetzen.