Newron-Aktie klettert mit positiven Evenamide-Daten in die Höhe

Die Aktien des Pharmaunternehmens Newron legen am Dienstag an der Börse massiv an Wert zu und holen so einen Teil der Anfang Mai erlittenen Kurseinbussen auf. Newron hat vielversprechende Studiendaten zum Produktkandidaten Evenamide in der Behandlung von Schizophrenie-Patienten präsentiert. In einem Jahr soll mit Evenamide im US-Zulassungsprozedere die Phase III in Angriff genommen werden.