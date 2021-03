Newron setzt nach Rückschlag 2020 auf restliche Pipeline

Das italienische Pharmaunternehmen Newron schaut auf ein bewegtes Jahr 2020 zurück. So war im Mai bekannt geworden, dass der wichtigste Hoffnungsträger die Ziele in einer zulassungsrelevanten Studie nicht erreicht hatte. Die Pipeline wurde in der Folge angepasst. Auf Zahlenseite schlug sich das vor allem bei den Forschungsausgaben nieder.