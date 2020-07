Der niederländische Pensionsfonds PGGM tätigt eine Investition in das Naturkatastrophen-Rückversicherungsportfolio der Swiss Re. PGGM erhöhe damit seine Gesamtinvestition in das Investitionsvehikel "Viaduct Re" auf mehr als 500 Millionen Dollar, wie der Schweizer Rückversicherer am Donnerstag mitteilte.