Niederlande erwarten Boom bei Insekten-Produktion

(Neu: Angaben von der Eröffnung wurden ergänzt und der gesamte Bericht aktualisiert.) - Die Niederlande erwarten einen Boom bei der Produktion von Insekten als Tierfutter. Dies sei ein Beitrag zu einer nachhaltigen Produktion von Fisch, Fleisch und Eiern, sagte Landwirtschaftsministerin Carola Schouten am Dienstag in Bergen op Zoom. In der Stadt im Süden des Landes eröffnete König Willem-Alexander eine der modernsten Insektenfarmen Europas. In der Fabrik des Unternehmens Protix werden Insekten nach neuesten Verfahren als Eiweiss-Lieferanten für Tierfutter gezüchtet und verarbeitet.