Nordex erhält im ersten Quartal weniger Aufträge als ein Jahr zuvor

Der Windanlagen-Bauer Nordex hat im ersten Quartal weniger Aufträge als ein Jahr zuvor erhalten. Der Auftragseingang sei um fast ein Viertel auf 1,25 Gigawatt (GW) gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Ein Sprecher verwies auf das starke Vorjahresquartal und sprach insgesamt von einer "Momentaufnahme": Ein Auftragseingang von über 1 GW im Quartal sei früher bei Nordex nicht üblich gewesen. Nordex-Aktien büssten zum Handelsstart rund ein Prozent an Wert ein.