Nordex rutscht im Corona-Jahr tiefer in die roten Zahlen

Jahr tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust lag unterm Strich bei knapp 130 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch knapp 73 Millionen Euro. Das teilte der seit Montag im MDax gelistete Konzern am Dienstag in Rostock mit. Analysten hatten mit einem etwas besseren Ergebnis gerechnet. Wegen der Pandemie sei es im Laufe des Jahres immer wieder zu Störungen in der Projektabwicklung gekommen, hiess es.