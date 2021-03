Nordex überrascht nach hartem Corona-Jahr mit positivem Ausblick

(Ausführliche Fassung) - Das Corona-Jahr hat auch den Windkraftanlagenbauer Nordex belastet. Im laufenden Jahr soll es aber wieder aufwärts gehen. Insgesamt will der Konzern 2021 bei Umsatz und operativem Ergebnis zulegen, wie der MDax-Aufsteiger am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei geht Nordex davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das laufende Geschäft ab dem zweiten Quartal reduzieren. An der Börse kamen die Neuigkeiten sehr gut an.