Nordzucker übernimmt Mehrheit an australischem Zuckerproduzenten

Deutschlands zweitgrösster Zuckerhersteller Nordzucker wird Mehrheitseigner des zweitgrössten Zuckerproduzenten Australiens. Nordzucker übernehme 70 Prozent der Anteile an Mackay Sugar Limited, teilte das Unternehmen am Freitag in Braunschweig mit. Nordzucker baue damit Produktionskapazitäten ausserhalb Europas auf und setze auf Zuckerherstellung aus Zuckerrübe und Zuckerrohr.