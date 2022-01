Nova Property erweitert Geschäftsleitung

Denner werde als Chief Operating Officer (COO) Einsitz in die Geschäftsleitung nehmen, teilte Nova Property am Montag mit. Der Immobilienspezialist übernehme die operative Verantwortung für die Bereiche Portfolio Management, Strategie, Projekte & Neue Märkte sowie Digitalisierung & IT.

Denner sei seit 2018 beim Credit Suisse Asset Management (Schweiz) im Bereich Immobilien tätig gewesen. Als Fund Manager des zweitgrössten Schweizer Immobilienfonds war er für ein Immobilienportfolio von rund 4,8 Milliarden Franken und über 100 Liegenschaften verantwortlich. Zuvor war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Swiss Prime Site AG.

pre/kw

(AWP)