Der Generalversammlung wird darüber hinaus die Zuwahl von Patrice Bula in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Bula amtet bei Nestlé als Leiter der Strategic Business Units, Marketing & Sales und als Präsident von Nespresso. Er gehört zudem seit 2011 auch der Geschäftsleitung der Nestlé SA an, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.

Aus dem VR ausscheiden wird dagegen Dimitri Azar.

gab/rw

(AWP)