Novartis: Cosentyx wirkt auch gut bei Behandlung mit Autoinjektor

Patienten, die den Autoinjektor verwendeten, hätten über signifikante Verbesserungen der Symptome berichtet im Vergleich zu den mit Placebo behandelten, erklärte Novartis am Mittwoch in einem Communiqué. Das Sicherheitsprofil habe mit früheren Studien übereingestimmt.

Cosentyx ist in über 100 Ländern in Dosierungen von bis zu 300 mg für Erwachsene mit mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis und ankylosierender Spondylitis zugelassen. Der Autoinjektor "UnoReady-Pen" wurde im November 2020 in Europa für alle Patienten zugelassen, die eine 300-mg-Dosis von Cosentyx benötigen.

ra/hr

(AWP)