Novartis erhält US-Zulassung für Kesimpta (ofatumumab) bei MS-Patienten

Kesimpta werde voraussichtlich Anfang September in den Vereinigten Staaten erhältlich sein, teilte der Pharmakonzern am Donnerstagabend mit. Derzeit liefen zudem weltweit weitere Genehmigungsanträge. Die Zulassung in Europa werde bis zum zweiten Quartal 2021 erwartet.

Ofatumumab ist eine sogenannte B-Zell-Therapie. MS-Patienten können sich das Mittel mit einem Autoinjektor-Pen selbst verabreichen. Im Februar hatten die FDA und ihr europäisches Pendant EMA den Zulassungsantrag für Ofatumumab angenommen.

ys/

(AWP)