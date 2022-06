Novartis und die American Society of Hematology (ASH) bündeln ihre Kräfte im Kampf gegen Sichelzellanämie in Afrika. Man werde im Rahmen der Partnerschaft sechs weiteren afrikanischen Ländern eine Technologie zur Verfügung zu stellen, die bereits in Ghana eingesetzt werde. Damit kann die Diagnose von Säuglingen dokumentiert und weitergegeben werden, teilte Novartis am Donnerstag mit.