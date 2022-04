Gal verfüge über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Life-Sciences-Branche, unter anderem in Finanzforschung und -analytik, Unternehmensberatung und Geschäftsentwicklung, schreibt Novartis am Dienstag in der Medienmitteilung zum Abschluss des ersten Quartals. Zuletzt arbeitete er bei Sanford Bernstein, wo er als Senior Analyst für die biopharmazeutische Industrie in den USA zuständig war. Bevor er zu Bernstein kam, sei Gal bei Canon und der Boston Consulting Group tätig gewesen.

gab/hr

(AWP)