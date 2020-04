Der Pharmakonzern Novartis hat Heinrich Moisa zum Länderchef in Deutschland ernannt. Er hatte das deutsche Geschäft bereits seit dem Abgang seiner Vorgängerin Sidonie Golombowski-Daffner vergangenen Oktober ad interim geleitet. Moisa werde in Deutschland zudem weiter den Bereich Onkologie verantworten, teilte Novartis am Mittwoch mit.