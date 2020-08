Novartis erreicht Ziele mit Spartalizumab (PDR001) in Kombitherapie nicht

(Ausführliche Fassung, ergänzt mit Börsenkurs und Analystenkommentar) - Rückschlag für die Novartis-Krebs-Immuntherapie Spartalizumab (PDR001): Diese hat die Ziele in Kombination mit Tafinlar und Mekinist in einer Phase-III-Studie verfehlt. Der Pharmakonzern will Spartalizumab nun in Kombination mit anderen Onkologiemitteln testen.