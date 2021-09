Novartis erzielt erste Erfolge mit Alpelisib in Behandlung von Grosswuchssyndrom

Der Pharmakonzern Novartis hat mit seinem Wirkstoff Alpelisib erste Studienerfolge bei Patienten mit einer bestimmten Form des Grosswachstumsyndroms erzielt. Diese Daten werde man nun am diesjährigen Esmo-Fachkongress (European Society of Medical Oncology) vorstellen, teilte Novartis am Freitag mit.