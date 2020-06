Novartis: FDA erweitert Prüfung für Ofatumumab (OMB 157)

Novartis muss sich mit der Zulassung für sein Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab in den USA gedulden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe die Prüfung des ergänzenden Zulassungsantrags erweitert, teilte der Basler Pharmakonzern am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Ein Entscheid werde nun im September erwartet.