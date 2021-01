Novartis forscht mit GSK an genetischer Vielfalt Afrikas

Das Projekt mit dem Namen "Africa Genomic Research Approach for Diversity and Optimizing Therapeutics" (GRADIENT) werde über einen Zeitraum von fünf Jahren mit insgesamt 3,6 Millionen US-Dollar von den beiden Grosskonzernen gefördert. Es ruft laut Mitteilung afrikanische Forscher dazu auf, fundierte Forschungsvorschläge zur Bedeutung der genetischen Vielfalt in Afrika für die Behandlung von Malaria und Tuberkulose (TB) einzureichen.

Das Projekt GRADIENT umfasst demnach drei Finanzierungsmechanismen zur Unterstützung. So werde über sogenannte Fellowships eine begrenzte Anzahl von Stipendien bereitgestellt. Zudem gebe es eine von Forschern gesponserte Forschung und als drittes noch einen Seed-Fund, mit dem eine begrenzte Anzahl von Projekten gesponsort wird, um die Erforschung neuer Forschungsziele zu ermöglichen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird laut Mitteilung der South African Medical Research Council (SAMRC) das Projekt verwalten, und ein gemeinsamer Lenkungsausschuss wird die Prüfung der eingereichten Vorschläge überwachen.

