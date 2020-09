Novartis gibt mit Nachhaltigkeitszielen verknüpfte Anleihe heraus

Bei der Anleihe über 1,85 Milliarden Euro handle es sich um den ersten sogenannten "Sustainability-Linked Bond" (SLB) in der Pharmaindustrie, schreibt Novartis. Verknüpft ist die Höhe der Zinszahlungen an die bereits Anfang September mitgeteilten Ziele des Unternehmens, breiteren Patientengruppen Zugang zu seinen Medikamenten zu ermöglichen.

So will der Pharmakonzern die Verfügbarkeit seiner Medikamente in Ländern mit tiefen und mittleren Einkommen bis 2025 um mindestens 200 Prozent steigern. Zudem soll die Patientenverfügbarkeit in den "Flaggschiff-Programmen" von Novartis bezüglich Lepra, Malaria, Chagas-Krankheit und Sichelzellkrankheit um mindestens 50 Prozent steigen. Mit der Erfüllung der Ziele werde das Unternehmen in allen Therapiegebieten über 24 Millionen Patienten erreichen.

Die Ziele und Leistungskennzahlen seien von zwei unabhängigen Parteien beurteilt worden, heisst es weiter: Zum einen von der unabhängigen Non-Profit Organisation "Access to Medicine Foundation" und zum anderen vom Beratungsunternehmen Sustainalytics.

tp/ra

(AWP)