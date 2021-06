Novartis legt an Fachkongress ASCO Daten zum Lungenkrebs-Kandidaten Tabrecta vor

Novartis präsentiert neue Daten zum Gesamtüberleben aus seiner zulassungsrelevanten Studie mit dem Kandidaten Tabrecta (Capmatinib). So werde man am diesjährigen Fachkongress der American Society of Clinical Oncology (ASCO) zeigen, dass Patienten, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs leiden und mit dem Kandidaten behandelt wurden, länger lebten.