Novartis-Medikament Gilenya zeigt tiefe Rückfallquote bei jungen MS-Patienten

Das Novartis-Medikament Gilenya hat in der Behandlung von Multipler Sklerose (MS) bei Kindern und Jugendlichen im Vergleich zur Konkurrenztherapie Interferon-beta 1a während eines Zeitraums von bis zu zwei Jahren eine um 82% tiefere Rückfallquote gezeigt. Dies zeigen neue Daten aus der Phase-III-Studie "Paradigms", die Novartis am Samstag am ECTRIMS-ACTRIMS-Treffen in Paris präsentiert hat.