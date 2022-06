Das Novartis-Medikament Tabrecta hat die Zulassung in Kanada für die Behandlung von fortgeschrittenem Lungenkrebs erhalten, der nicht operiert werden kann. Tabrecta wirke als Hemmstoff der MET-Rezeptor-Tyrosinkinase, teilte der Basler Pharmakonzern am Mittwoch in einem Communiqué mit.