Novartis mit weiteren positiven Daten zu Cosentyx

Eingesetzt wurde das Mittel in der Studie bei Kindern mit juveniler Psoriasis-Arthritis (Schuppenflechte) und Enthesitis-bedingter Arthritis (Entzündung der Sehen- und Bandansätze)- beides Untertypen von Kinderrheuma (JIA), wie Novartis am Mittwoch mitteilte. Der primäre Endpunkt der Studie sei erreicht worden.

Erst am Vorabend hatte das Unternehmen die erweiterte Zulassung von Cosentyx in den USA zur Behandlung von Schuppenflechte bei Kindern ab sechs Jahren erhalten. In Europa darf Cosentyx bereits seit August 2020 bei Kindern und Jugendlichen mit Schuppenflechte eingesetzt werden.

dm/ra

(AWP)