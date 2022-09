Novartis-Mittel Cosentyx mit positiven Daten zur Wirksamkeit gegen Hautkrankheit

Dabei sei in den Studien auch das Sicherheitsprofil günstig ausgefallen, heisst es weiter. Die Daten zu den Phase-III-Studien "Sunshine" und "Sunrise" wurden auf dem 31. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) in Mailand vorgestellt.

Die Ergebnisse aus den Studien mit Cosentyx seien zur Wirksamkeit und Sicherheit vielversprechend für Menschen, die an HS leiden und Behandlungsmöglichkeiten benötigten, wird Studienleiterin und Professorin für Dermatologie an der Harvard Medical School, Alexa B. Kimball, zitiert. Die Daten wurden bei den Zulassungsbehörden in Europa eingereicht und die soll noch in diesem Jahr auch in den USA geschehen. Novartis plant zudem, die Langzeitergebnisse der Studien im Jahr 2023 zu veröffentlichen.

mk/

(AWP)