Novartis nimmt mit US-Zulassungsantrag für Inclisiran neuen Anlauf

Der Pharmakonzern hat seinen Zulassungsantrag für den Cholesterinsenker Inclisiran bei der US-Zulassungsbehörde FDA wieder eingereicht. In der Wiedervorlage habe man den eigenen Standort in Schaftenau, Österreich, als Produktionsstandort für das Endprodukt angegeben, teilte der Konzern am Dienstag mit.