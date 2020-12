Novartis präsentiert langfristige Überlebensdaten von Krebstherapie Kisqali

Novartis hat neue Daten zu seiner Krebstherapie Kisqali am virtuellen Fachkongress San Antonio Breast Cancer Symposium vorgestellt. In Kombination mit einer endokrinen Therapie (Antihormontherapie) habe Kisqali die längsten Überlebensdaten erzielt, die jemals bei prämenopausalen Frauen mit einer bestimmten Form von metastasierendem Brustkrebs erzielt wurden, teilte Novartis am Mittwoch mit.