Diese aktualisierten Daten werde man am diesjährigen Krebskongress ASCO vorstellen, teilte die Gesellschaft am Mittwoch mit. In der Studie wurden die Kombination aus Kisqali (Ribociclib) plus mit Fulvestrant bei postmenopausalen Frauen mit HR+/HER2- metastasiertem Brustkrebs eingesetzt. Konkret lag die Lebenserwartung bei Einsatz der Kombinationstherapie bei 53,7 Monaten, während sie bei einer Behandlung mit Fulvestrant alleine bei 41,5 Monaten lag.

hr/kw

(AWP)