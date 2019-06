Die Ergebnisse stammen aus dem gemäss Novartis grössten Datensatz und der längsten Nachbeobachtung von mehr als 500 Patienten mit dieser für diesen aggressiven Hautkrebs häufigen Genmutation. Präsentiert wurden die Daten auf dem Jahrestreffen 2019 der American Society of Clinical Oncology (Asco). Gleichzeitig wurden sie im "New England Journal of Medicine" veröffentlicht.

Auch Konkurrent Roche hat den Asco-Kongress zur Präsentation von Forschungsergebnissen genutzt.

kw/jb

(AWP)