Novartis präsentiert positive Phase-II-Daten für Iptacopan (LNP023)

Der Pharmakonzern Novartis hat mit dem Produktkandidaten Iptacopan (LNP023) positive Resultate in einer Phase-II-Studie erzielt. Dabei habe Iptacopan bei Patienten, die an der C3-Glomerulopathie (C3G) leiden, die Ausscheidung von Proteinen im Urin (Proteinurie) wirksam und sicher reduziert, teilte Novartis am Montag mit.