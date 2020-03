Die Daten seien konsitent mit den Auswertungen der Studienergebnisse, die kürzlich im Fachjournal "Fachjournal The New England Journal of Medicine" publiziert worden waren, heisst es weiter.

Den Cholesterinsenker hat sich Novartis Ende November 2019 durch die knapp 10 Milliarden Dollar schwere Übernahme vom US-Unternehmen The Medicines in die Pipeline geholt. Derzeit prüfen sowohl die US-Gesundheitsbehörde FDA als auch ihr europäisches Pendant die Zulassung.

an/

(AWP)