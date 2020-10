Novartis: Sandoz arbeitet mit Kit Check an automatischer Medikamentenverfolgung

Im Zuge dieser Zusammenarbeit sollen noch in diesem Monat die ersten beiden injizierbaren Medikamente für US-Krankenhäuser erhältlich sein. Zu diesen gehören laut Mitteilung Anectin und Rocuronium, beides Lähmungsmittel zur Muskelentspannung bei Operationen oder anderen medizinischen Verfahren. Man erwarte, dass den Krankenhauspartnern von Kit Check bis Anfang 2021 mehrere weitere Medikamente von Sandoz zur Verfügung gestellt werden.

Kit Check ist den Angaben zufolge führend auf dem Gebiet der RFID-basierten Verfolgung (Radio Frequency Identification) von Medikamentenbeständen und der automatischen Verarbeitung von Tablettenspendern, die in mehr als 500 Krankenhäusern in den USA und Kanada im Einsatz sind. RFID-Etiketten werden demnach auf Fläschchen, Spritzen, Beuteln und anderen Medikamentenverpackungen und -vorräten in Schalen und Kits angebracht und zur Verfolgung jedes Medikaments verwendet, das die Krankenhausapotheken durchläuft.

hr/ys

(AWP)