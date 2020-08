Die Novartis-Tochter Sandoz hat in Kanada Vereinbarungen mit Versicherungsträgern zur Lancierung der Biosimilars Ziextenzo and Riximyo geschlossen. Beide Krebs-Medikamente werden von der Pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA) anerkannt und Riximyo wird in British Columbia und Ontario Krebs-Patienten zur Verfügung stehen, wie es in einer Mitteilung am Mittwoch heisst.