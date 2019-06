Novartis stellt am ASCO-Kongress neue Daten der Lungenkrebs-Pipeline vor

So wurde der Kandidat Capmatinib den Angaben zufolge in der Phase-II-Studie GEOMETRY mono-1 bei Patienten eingesetzt, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) leiden und dabei eine bestimmte Mutation aufweisen (MET-Exon-14-Skipping). Die ersten Daten zur Wirksamkeit seien vielversprechend, so Novartis.

Zudem wurden aus dem laufenden CANOPY-Programm erste Ergebnisse vorgelegt. Dieses Programm besteht aus drei randomisierten, doppelblinden und placebokontrollierten Phase-III-Studien mit Canakinumab (ACZ885).

Dabei wird in der CANOPY-A-Studie der Kandidat als adjuvante Therapie bei Erwachsenen eingesetzt, die an dem Lungenkrebs NSCLC im Stadium II-IIIA leiden und bei denen es zuvor zu einem chirurgischen Eingriff kam. Im zweiten Teil, der CANOPY-1-Studie, wird Canakinumab versus Placebo in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie und Pembrolizumab bei Patienten erprobt, deren Lungenkrebs bislang noch nicht behandelt wurde.

Und in der CANOPY-2-Studie wird der Einsatz von Canakinumab oder Placebo plus Docetaxel bei Patienten untersucht, die zuvor mit PD-1- oder PD-L1-Inhibitoren sowie CTx behandelt wurden.

hr/uh

(AWP)