Novartis stellt an Kongressen Asco und EHA diverse neue Daten vor

An den Kongressen gebe es zum Beispiel neue Phase-III-Daten zur sogenannten Radioligandtherapie Lu-PSMA-617 bei Prostatakrebs, Folgedaten einer Studie zu Kisquali bei Brustkrebs, Phase-II-Daten zu Iptacopan (LNP023) zur Behandlung der potenziell lebensbedrohlichen Bluterkrankung Hämoglobinurie (PNH) und Folgedaten der Elara-Studie zur personalisierten Zelltherapie Kymriah bei einem bestimmten Lymphkrebs.

Die Präsentationen von Novartis am Asco-Kongress finden laut den Angaben vom 4. bis 6. Juni statt, jene am EHA-Kongress am 11. Juni.

