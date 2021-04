Novartis stellt an der Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) weitere Daten aus der Phase-III-Studie ASCLEPIOS zu Kesimpta (Ofatumumab) vor. Das Mittel senke bei Patienten mit multipler Sklerose das Risiko, dass die Behinderung weiter fortschreitet, teilte der Konzern am Freitag mit.