Der Pharmakonzern Novartis stellt an zwei Kongressen Studienergebnisse zu Hautkrankheiten vor. Insgesamt will Novartis 37 Kurzberichte auf dem 31. Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) und dem 15. Internationalen Symposium zum Sjögren-Syndrom (ISSS) vorlegen, die beide vom 7. bis 10. September 2022 stattfinden.