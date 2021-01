Die Novartis-Tochtergesellschaft Sandoz hat vom amerikanisch-indischen Unternehmen Slayback Pharma die US-Lizenz für Icatibant erworben und bringt per sofort Fertig-Spritzen auf den Markt. Das Mittel wird zur Behandlung von akutem hereditäre Angioödem (HEA) eingesetzt, einer seltenen Erbkrankheit, wie es in einer Mitteilung am Freitagabend heisst.