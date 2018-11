Novartis und Clariant treten Industrieparks in Baselland ab

Der Pharmakonzern Novartis und der Spezialchemiehersteller Clariant treten zwei benachbarte Industrieparks in Schweizerhalle und Muttenz an das deutsche Unternehmen Getec ab. Der Deal soll bis Ende Jahr umgesetzt werden, wie die beteiligten Gesellschaften am Montag mitteilten. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.