Der Covid-19-Kandidat Ensovibep von Novartis und dem Biotechunternehmen Molecular Partners wird voraussichtlich in eine globale Phase-III-Studie der US-Behörde National Institutes of Health (NIH) aufgenommen. Wie Molecular Partners am Montag mitteilte, geht es dabei um das Programm Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV).