Novartis verfehlt bei Studie mit Canakinumab Ziele

Konkret zeigte sich bei der Behandlung von Canakinumab in Kombination mit dem Chemotherapeutikum Docetaxel bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) keine Verbesserung beim Gesamtüberleben, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In der Studie CANOPY-2 wurden laut den Angaben 237 Patienten untersucht.

Die Ergebnisse seien zwar nicht das, was man sich erhofft habe, so die Mitteilung weiter. Die Daten der Studien gäben auch wertvolle Einblicke über die Welt des Interleukin-1beta, welches Canakinuman neutralisieren soll.

Das Entwicklungsprogramm für Canakinumab wird daher auch weitergeführt, wie Novartis betont. Laufende Phase-III-Studien bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs würden fortgesetzt, um Canakinumab in früheren Behandlungssituationen zu evaluieren.

Konkret würden die Ergebnisse der Phase-III-Studie CANOPY-1 wohl noch im laufenden Jahr vorliegen, zudem laufe eine Studie mit dem Namen CANOPY-A zur Untersuchung des Wirkstoffs als sogenannte adjuvante Therapie.

rw/hr

(AWP)