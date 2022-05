Novartis verkauft Produktionsanlage in Grossbritannien

Der Pharmakonzern Novartis hat eine Produktion für pharmazeutische Wirkstoffe in England verkauft. Die zur International Process Plants-Gruppe (IPP) gehörende Humber Industrials hat laut einer Mitteilung vom Mittwoch den 170 Hektar grossen Standort von Novartis in Grimsby an der britischen Ostküste abgekauft.