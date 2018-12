Der Pharmakonzern Novartis leistet an das US-Pharmaunternehmen Aveo nach der Beendigung einer Kooperation bei einem Krebsmedikament eine einmalige Zahlung von 2,3 Millionen Dollar. Zudem werde Novartis den Wirkstoff AV380 im Wert von rund 4 Million Dollar an Aveo liefern, wie einer Eingabe von Aveo an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu entnehmen ist.