Die Aktionäre der Immobiliengesellschaft Novavest Real Estate haben an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 1,65 Franken je Aktie als Nennwertherabsetzung und die Schaffung von neuen genehmigten Kapital gutgeheissen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.